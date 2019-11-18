18.11.2019 - 01:53 |
40 kadına, 40 saatlik eğitim
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), kadının iş dünyasında daha da güçlenmesi için eğitimlere başladı. İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan ‘Lider Gelişim Programı’ kapsamında, 40 kadına 40 saat eğitim verilecek.
Eşit temsil hakkı
Projenin Avrupa Birliği Başkanlığı ‘Sivil Toplu Diyaloğu V’ programı kapsamında desteklendiğini belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “Hayatın her alanında eşit temsil hakkını savunuyoruz. Kadını ikinci plana atan ne kadar söylem ve hareket varsa karşısında duracağız” dedi.
Zorluklarla mücadele
Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin genellikle erkek olduğunu belirten Serter, “Bu eğitimlerle birlikte kadınlarımızın iş yaşamında karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sıkıntılar üzerinde durularak kadınlarımıza dersler verilecek. Böylelikle iş yaşamındaki zorluklara karşı daha etkin mücadele etmiş olacağız” diye konuştu.
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