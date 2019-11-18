40 kadına, 40 saatlik eğitim

Eşit temsil hakkı

Projenin Avrupa Birliği Başkanlığı ‘Sivil Toplu Diyaloğu V’ programı kapsamında desteklendiğini belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “Hayatın her alanında eşit temsil hakkını savunuyoruz. Kadını ikinci plana atan ne kadar söylem ve hareket varsa karşısında duracağız” dedi.

Zorluklarla mücadele

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin genellikle erkek olduğunu belirten Serter, “Bu eğitimlerle birlikte kadınlarımızın iş yaşamında karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sıkıntılar üzerinde durularak kadınlarımıza dersler verilecek. Böylelikle iş yaşamındaki zorluklara karşı daha etkin mücadele etmiş olacağız” diye konuştu.