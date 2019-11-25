40 kişilik projeye bin 800 başvuru

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) dış ticaret uzmanı ve üretim, kalite mühendislerinin mesleki bilgilerini, ihracatçı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeleri amacıyla ‘Uzman mesleki personel yetiştirme ve istihdam sağlama’ projesini hayata geçirdi. 40 kişilik kontenjanı olan eğitim programına bin 800 kişi başvurdu. Projeyi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yürüttüklerini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gençlerin sektörün gerektirdiği operasyonel ve teknik yetkinlikle donatılmasını önemsiyoruz. Katma değerli ürün üretimi için üretim-kalite mühendislerinin dünyadaki teknolojik gelişmeleri biliyor ve uyguluyor olmaları gerekiyor. Dış ticaret uzmanlarının ise ürünleri hak ettiği değerde pazarlamaları şart” diye konuştu.