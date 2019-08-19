40 öğrenciye burs ve eğitim desteği

İzmir’de 3 yıl önce, çoğunluğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 36 hayırseverin kurduğu Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan 40 üniversite öğrencisine karşılıksız burs sağlayacak. Vakfın 32 olan bursiyer sayısı, bu yıl 8 yeni bursiyer ile 40’a yükselecek. Vakıf yönetimi, bu yıl öğrencilere verilecek burs miktarını aylık 500 lira olarak belirledi.

İş insanlarına çağrı

Vakıf olarak sadece burs vermediklerini, bursiyerleri her alanda hayata hazırlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Apak, müze kart verdiklerini, ücretsiz kişisel eğitimler düzenlediklerini söyledi. Atlas kitap kulübü, gezi kulübü, ve sanat kulübü ile genöleri sosyal alanda hayata hazırladıklarını belirtti. İzmirlilerin, özellikle iş insanlarının desteklerini beklediklerini sözlerin eekleyen Apak, “Gelecekte daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Gençlere güveniyoruz” dedi.