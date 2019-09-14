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    HaberlerEge40 yıllık lezzet
    14.09.2019 - 03:37 |

    40 yıllık lezzet

    İzmir’in tanınmış köftecilerinden Turgay Bademli, doyumsuz lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor.

    40 yıllık lezzet

    Babası Meşhur Köfteci Şemsi Usta’nın yanında mesleğin içinde yoğrulan Bademli, 40 yıllık tecrübesi ve nefis köfteleriyle Alsancak’ta her kesimden müşterinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin uğrak noktası olan Köfteci Turgay, hem lezzetleri hem de güleryüzlü hizmetiyle göz dolduruyor. Köftenin yanı sıra ızgara tavuk, çöp şiş, ciğer ve piyaz da çok rağbet görüyor. Sabah 11.00’den akşam 21.00’e kadar ev ve işyerlerine paket servis hizmeti verdiklerini belirten Bademli, “Her müşterimizi dostumuz olarak görüyoruz. İşimizi severek ve kaliteden ödün vermeden yapıyoruz. Kullandığımız ürünleri özenle seçiyoruz” dedi.

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