27.09.2019 - 01:18 |
41 hekimin kareleri
Küratörlüğünü Dr. Tuğrul Tunca’nın yaptığı, farklı bölgelerden 41 hekimin ortak çalışması olan ‘41 Hekim, 41 Fotoğraf, 41 Kere Maşallah’ sergisi Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi’nde açıldı.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.