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    HaberlerEge41 kere maşallah
    29.07.2019 - 01:12

    41 kere maşallah

    41 kere maşallah

    Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, yeni yaşını Alaçatı Murano’s Kitchen’da düzenlediği partiyle kutladı. Mavi ve beyaz renkli balonlar ile nazar boncuklarıyla süslenen mekanda ‘41 kere maşallah’ temalı konsept oluşturuldu. Gece boyunca tükenmek bilmeyen enerjisi ve danslarıyla partideki tüm dostlarını kendine hayran bırakan Eriş, doğum günü pastasını üflerken dilek tutmayı da ihmal etmedi. Eriş, dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı için çok duygulandığı belirtti. Yeni yaşında daha fazla sosyal sorumluluk projesi yapmayı amaçladığını söyleyen Doç. Dr. Eriş “Hatırlayan ve yanımda olduğunu hissettiren herkese teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir gece oldu. Umarım hep beraber, sağlıklı, mutlu ve bol enerjili yaşlar geçiririz” diye konuştu.

    41 kere maşallah

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