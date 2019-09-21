414 yabancı ev satın aldı

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi, konut sektörüne ivme kazandırdı. Yerel piyasada düşüş seyrini koruyan satışlar, yabancıların talebiyle arttı. TÜİK’in verilere göre Ocak -Temmuz döneminde İzmir’de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85.6 artan yabancılara konut satışı, 414 adet oldu. Ege Bölgesi’nin birincisi ise Muğla oldu.

Ruslar ve Çinliler

Rusya Federasyonu vatandaşlarının konut alımlarında tetikleyici etki yarattığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, “İkili ilişkilerin geliştiği Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları da aynı etkiyi yaratabilir. Yatırımcı çekmek için çalışmalar yoğunlaştı. Konut firmaları da ülkeye yönelik pazarlama faaliyetlerine başladı” dedi.

13 ay sonra artış

Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana düşüş eğiliminde olan konut satışları kamu bankalarının faiz oranlarını 0.99’a indirmesiyle 13 ay aradan sonra yükselişe geçti. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı Niyazi Gültekin, “TÜİK verilerine göre Ağustos ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre İzmir’de yüzde 19 artışla 6 bin 25 oldu” dedi.