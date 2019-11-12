42 bin kişi İzmir’i yeşillendirecek

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ isimli proje kapsamında İzmir’de de Ağustos ayında Karabağlar’da başlayan ve iki gün süren yangında zarar gören alanları yeşillendirmek için 8 bin fidan dikildi. Etkinliğin adresi, Menderes’e bağlı Orhanlı Mahallesi oldu. Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de etkinlikte ağaç dikti. Çalışmalarla iligli bilgi veren Ayyıldız, “İzmir’de 1 milyon 182 bin 170 hektarda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 42 bin kişi ile 1 milyon fidan toprakla buluşacak. Etkinlik ile özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını amaçlıyoruz” dedi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de bu yıl dikim mevsimi içerisinde toplam 7 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

Fidanların can suyu Yılmaz’dan

TARIM ve Orman Bakanlığı’nca ‘geleceğe nefes’ sloganıyla 81 ildeki 2 bin 23 noktada başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasında fidan sayısı 13 milyonu geçti. Balıkesir’de de ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında Balya’da Başkan Yücel Yılmaz’ın katılımıyla 377 bin 42 fidan toprakla buluşturuldu. Başkan Yücel Yılmaz, “İlimizin her yerinde gençlerimiz belki hayatında ilk kez fidan dikiyor. Sulamak, hayat vermek güzeldir. Ben en çok gençlerimiz adına heyecanlıyım” dedi. Manisa ilk sırada Fidan bağışında; 200 bin hedefi olan ve 340 bin bağışın yapıldığı yüzde 170’lik oranla Manisa, ilk sırada yer alıyor. Manisa’yı sırasıyla Isparta, Tunceli, Bingöl ve Edirne takip ediyor.

Peynir zenginliği kitapta toplandı

Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda Almanya, Kanada ve Fransa’nın da bulunduğu peynir ve süt kategorisinde dünyanın en iyisi seçilmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından hazırlanan eser, winner etiketiyle basılmaya hak kazandı. Kitapta, Balıkesir’in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındı.

Haftasonu mesaisi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, haftasonu İvrindi ve Balya’da mesai yaptı. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Okullar Bölgesi’nde yapılan Millet Bahçesi’ni inceleyerek vatandaşlarla buluşan Başkan Yılmaz sonrasında da Balya’yı ziyaret etti. Balya’da ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz’a, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga eşlik etti. Yılmaz, ilçelerin ihtiyaç doğrultusunda hizmet üreteceklerini kaydetti.