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    HaberlerEge44 bin zeytin ağacı korunacak
    05.08.2019 - 01:17

    44 bin zeytin ağacı korunacak

    44 bin zeytin ağacı korunacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’da zeytin üreticilerinin başına bela olan zeytin sineği sorununa el attı. Kimyasal yöntem kullanmadan zeytinin verimini ve kalitesini artıracak besi tuzakları, belediyenin gönüllü takımında yer alan üniversite öğrencileri tarafından 44 bin 107 ağaca asılmaya başlandı.

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
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    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
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