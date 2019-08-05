44 bin zeytin ağacı korunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’da zeytin üreticilerinin başına bela olan zeytin sineği sorununa el attı. Kimyasal yöntem kullanmadan zeytinin verimini ve kalitesini artıracak besi tuzakları, belediyenin gönüllü takımında yer alan üniversite öğrencileri tarafından 44 bin 107 ağaca asılmaya başlandı.