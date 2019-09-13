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    HaberlerEge477 bin lira fidan olacak
    13.09.2019 - 01:36 |

    477 bin lira fidan olacak

    477 bin lira fidan olacak

    İzmir’de 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı etkileyen yangının yaralarını sarmak için düzenlenen konserde, 477 bin lira toplandı. Dayanışma konserinin başarılı sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “9 Eylül akşamı konseri nedeniyle İzmir Enternasyonel Fuarı’na girişler 10 lira yapıldı. Binlerce insan Kültürpark’a akın edip bu işe gönüllü olduklarını gösterdi. O gece bizimle olan, sıra bekleyen ve şarkılara eşlik eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Giriş kapılarından elde edilen verilere göre dayanışma konserine yüz binden fazla kişi katıldı.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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