477 bin lira fidan olacak

İzmir’de 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı etkileyen yangının yaralarını sarmak için düzenlenen konserde, 477 bin lira toplandı. Dayanışma konserinin başarılı sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “9 Eylül akşamı konseri nedeniyle İzmir Enternasyonel Fuarı’na girişler 10 lira yapıldı. Binlerce insan Kültürpark’a akın edip bu işe gönüllü olduklarını gösterdi. O gece bizimle olan, sıra bekleyen ve şarkılara eşlik eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Giriş kapılarından elde edilen verilere göre dayanışma konserine yüz binden fazla kişi katıldı.