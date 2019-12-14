‘5-10 yıl içinde Hollanda’yı geçeriz’

Açılış konuşmasını yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “İstikrarlı çalışarak 5-10 yılda Hollanda ile rekabet edebilecek seviyeye gelebiliriz. İlçemizde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de büyük bir eksikliği giderecek. Neden Bayındır Keukenhof Bahçeleri gibi, Dubai Miracle Garden gibi dünyanın her yerinden insanların ziyaret ettiği bir merkeze dönüşmesin” dedi.