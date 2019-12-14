14.12.2019 - 00:04 |
‘5-10 yıl içinde Hollanda’yı geçeriz’
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üretim Potansiyeli ve Geleceği” adlı panelde, üretimin artması ve sektörün büyümesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “İstikrarlı çalışarak 5-10 yılda Hollanda ile rekabet edebilecek seviyeye gelebiliriz. İlçemizde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de büyük bir eksikliği giderecek. Neden Bayındır Keukenhof Bahçeleri gibi, Dubai Miracle Garden gibi dünyanın her yerinden insanların ziyaret ettiği bir merkeze dönüşmesin” dedi.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.