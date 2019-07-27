‘5 Aralık’a kadar belge alınmalı’

Yönetmelikte yapılacak düzenleme öncesi Bakan Pekcan’a öneri ve taleplerini içeren bir dosya sunduklarını belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, “Yönetmeliğe göre emlakçıların Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması gerekiyor” dedi.

Raporda neler var?

Artık herkesin emlakçılık yapamayacağını kaydeden Güleroğlu, “Emlakçının önceden alınan eğitim belgeleri ve 5 Haziran 2018 tarihinden önce alınan eğitim belgesi, oda kaydı, faaliyet belgesi varsa bu kişiler muafiyet kazanıyor. Emlakçıların, haklarını kaybetmemeleri için 5 Aralık 2019’a kadar yetkili belgelendirme sistemine girerek bu belgeyi almaları lazım” diye konuştu.

Güleroğlu, Bakan Pekcan’a sunulan raporla ilgili olarak da şunları söyledi: “Yönetmelik uygulama ve revizyonlarını meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon ele almalı, meslek odalarına denetim yetkisi verilmelidir. Yetki belgesi müracaatlarında NACE kodu muhakkak dikkate alınmalı, kayıt dışı çalışanlara caydırıcı cezalar getirilmelidir. Üniversitelerden veya özel eğitim kurumlarından emlak danışmanlığı kurs belgesi olanlar, 5 Haziran’dan 2018’den önce oda kayıtlarını ibraz edebiliyorlarsa, taşınmaz ticareti yetki belgesi alabilmelidirler.”

En güzel çağdaş pazarlama adımı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Çiftçi ve tüccara kolaylık

Törene, TÜRİB yetkili acentesi ve ortağı olan İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) temsilen katılan Meclis Başkanı Barış Kocagöz , “Bu yeni oluşum, tarımda lisanslı depoculukla başlayan çağdaş pazarlama sisteminin son ve en güzel adımı” dedi.

İTB’yle birlikte Türkiye’de ilk defa lisanslı depoculukta pamuk ile depolama ve elektronik ürün senedi üretmek üzere kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. de TÜRİB’de pamuk elüs işlemlerinde faaliyet gösterecek.

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet iznini vermesiyle birlikte ürün ihtisas borsası dün faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı, sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılabilecek. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından da, tarımsal ürün piyasalarında çiftçi ve tüccarlara büyük kolaylık sağlayacak yeni dönem resmen başlayacak. www.turib.com.tr