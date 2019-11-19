5 bin kişiye spor kursu

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kış spor okullarında 21 farklı branşta hizmet veriyor. 7 spor tesisinde 21 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla kış aylarında da binlerce sporseveri aynı noktada buluşturan belediye, 2019 ocak ayından itibaren 4 bin 627 kişiye ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda aerobik, zumba, bokwa, yoga, pilates, masa tenisi, güreş, basketbol, voleybol, atletizm, bale, tekvando, cimnastik, capoeria, judo, tenis, dağcılık ve doğa sporları, Mansuroğlu Kadın Dünyası’nda; pilates, aerobik, zumba, yoga, cimnastik, zumba kids, Onur Mahallesi Açık Hava Tiyatrosu Kültür Merkezi Spor Salonu’nda, aerobik, pilates, bale, cimnastik, tekvando, kick boks, Orgeneral Nafiz Gürmal Mahallesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi’nde; aerobik, pilates, bale, cimnastik, tekvando, güreş, capoeira, kick boks, judo kursları veriliyor.

Ayrıca Şehit Ümit Boz Tesisi’nde de her sabah 08.30-09.30 saatleri arasında sabah sporu yapılıyor. İlçedeki engellileri de unutmayan Bayraklı Belediyesi, ocak ayından itibaren engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz spor kursları açmayı hedefliyor.