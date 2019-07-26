BİST102.045-1,37EURO6,370,08USD5,710,07ALTIN259,22-0,94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge5 bin vintage parça ile lezzet yolculuğu
    26.07.2019 - 01:30

    5 bin vintage parça ile lezzet yolculuğu

    İzmirli iş insanı Selim Kaptan, gezdiği ülkelerden son 10 yılda topladığı koleksiyonundan 5 bin vintage parçayı, ortağı Cenk Delen ile Buca’da açtığı Hungry Pub’ta müşterileriyle buluşturuyor.

    5 bin vintage parça ile lezzet yolculuğu

    İngiltere Prensi Charles ve Lady Diana’nın düğünü için 1981 yılında özel olarak üretilen meşrubattan, yine 60-70 yıllık çiklet kutularına kadar 5 bin orijinal ürünün bulunduğu Hungry Dog Pub, zaman yolculuğu ile lezzeti birlikte sunuyor. Kaptan, “Hem üniversite öğrencileri çalışıyor hem de üniversiteliler başta olmak üzere tüm yaş gruplarını ağırlıyoruz. İsteyen kütüphane bölümünde kitap okuyup bir şeyler yudumluyor isteyen yemek yiyor” diye konuştu. Delen ise, “Sürprizlerimiz devam edecek. Bu güzel parçalar çok daha fazla kişiyle buluşacak” dedi.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    Sıradaki Haber