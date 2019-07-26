5 bin vintage parça ile lezzet yolculuğu

İngiltere Prensi Charles ve Lady Diana’nın düğünü için 1981 yılında özel olarak üretilen meşrubattan, yine 60-70 yıllık çiklet kutularına kadar 5 bin orijinal ürünün bulunduğu Hungry Dog Pub, zaman yolculuğu ile lezzeti birlikte sunuyor. Kaptan, “Hem üniversite öğrencileri çalışıyor hem de üniversiteliler başta olmak üzere tüm yaş gruplarını ağırlıyoruz. İsteyen kütüphane bölümünde kitap okuyup bir şeyler yudumluyor isteyen yemek yiyor” diye konuştu. Delen ise, “Sürprizlerimiz devam edecek. Bu güzel parçalar çok daha fazla kişiyle buluşacak” dedi.