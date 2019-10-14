5. Murad sahnede

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) iki perdelik ‘5. Murad’ balesini sanatseverlerle buluşturdu. Piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen Sultan 5. Murad’ın eserlerinin yer aldığı balenin Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki prömiyerine, Osmanlı hanedanı mensuplarından Osman Osmanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçı hanedan

Hanedanın sanata yatkın olduğunu belirten Osmanoğluda, “Dedelerim bestekardılar, şairdiler, hattattılar, sanatla çok ilgilendiler. Sultan Murad’ın soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu müzisyendi, ortanca kızı, torunları müzisyendi. Sultan Abdülaziz de bestekardı, onun eserleri de baleye uyarlanabilir” dedi. Sahnede, Osmanlı Devleti’nin en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad’ın 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı’ndaki yaşamı canlandırıldı.