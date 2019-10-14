BİST96.311-2,74EURO6,540,74USD5,920,68ALTIN284,651,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge5. Murad sahnede
    14.10.2019 - 07:50 | | AA

    5. Murad sahnede

    İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) iki perdelik ‘5. Murad’ balesini sanatseverlerle buluşturdu.

    5. Murad sahnede

    İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) iki perdelik ‘5. Murad’ balesini sanatseverlerle buluşturdu. Piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen Sultan 5. Murad’ın eserlerinin yer aldığı balenin Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki prömiyerine, Osmanlı hanedanı mensuplarından Osman Osmanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

    Sanatçı hanedan

    Hanedanın sanata yatkın olduğunu belirten Osmanoğluda, “Dedelerim bestekardılar, şairdiler, hattattılar, sanatla çok ilgilendiler. Sultan Murad’ın soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu müzisyendi, ortanca kızı, torunları müzisyendi. Sultan Abdülaziz de bestekardı, onun eserleri de baleye uyarlanabilir” dedi. Sahnede, Osmanlı Devleti’nin en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad’ın 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı’ndaki yaşamı canlandırıldı.

    Gökdelenler sallandı!Akşam saatlerinde dev binalar sağa sola yalpaladı, gıcırdama sesleri duyuldu. Japonya'yı vuran 225 kilometre hızındaki Hagibis Tayfunu, deprem ve tsunami etkisine yol açtı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandı

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldü

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Fal bakma bahanesi ile 470 lirasını kaptırdı!

    Sıradaki Haber