5 yıldızlı hizmet

Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Kınık Devlet Hastanesi, vatandaşların beğenisini topluyor. İçinde acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, anestezi, çocuk, kadın, dahiliye, genel cerrahi, fizik, üroloji, ortopedi ve diş bölümleri bulunan hastanede, Kınıklılar kısa sürede muayene ve tedavi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hastanenin açılışını AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yaptığını hatırlatan Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Vatandaşlarımızın memnuniyetine yaptığım ziyaretlerde bizzat şahit oluyorum.

Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyor ve tüm Kınıklı hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.