BİST102.045-1,37EURO6,370,05USD5,700,02ALTIN259,22-0,94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge50 Top Pizza’da!
    26.07.2019 - 01:28

    50 Top Pizza’da!

    Gerçek Napoliten Pizza Birliği (Associazione Verace Pizza Napoletana, AVPN) tarafından gerçek napolitan pizza sertifikası verilen Nappo Pizza’ya bir onur da 50 Top Pizza’dan geldi.

    50 Top Pizza’da!

    2019 yılında Mavişehir Mavibahçe AVM’de kurulan Nappo Pizza’yı ulusal ve uluslararası bir marka yapmak için kolları sıvayan Özgür Kılınçlar, kaliteyi kaybetmemek için franchisinge sıcak bakmadığını belirtti. Kılınçlar, “AVPN’den aldığımız sertifika ve 50 Top Pizza tarafından dünyanın en iyi 50 pizzacısı arasına girmemiz şevkimizi artırdı. Yakın zaman da Alsancak’ta açacağımız ikinci şubenin ardından İstanbul’da da yerimizi alacağız” diye konuştu.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    Sıradaki Haber