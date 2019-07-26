50 Top Pizza’da!

2019 yılında Mavişehir Mavibahçe AVM’de kurulan Nappo Pizza’yı ulusal ve uluslararası bir marka yapmak için kolları sıvayan Özgür Kılınçlar, kaliteyi kaybetmemek için franchisinge sıcak bakmadığını belirtti. Kılınçlar, “AVPN’den aldığımız sertifika ve 50 Top Pizza tarafından dünyanın en iyi 50 pizzacısı arasına girmemiz şevkimizi artırdı. Yakın zaman da Alsancak’ta açacağımız ikinci şubenin ardından İstanbul’da da yerimizi alacağız” diye konuştu.