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    HaberlerEge50 yıllık hasret Buca’da sona erdi
    04.08.2019 - 00:40

    50 yıllık hasret Buca’da sona erdi

    50 yıllık hasret Buca’da sona erdi

    Bulgaristan’dan Buca’ya gelen göçmen sanatçılar, Başkan Erhan Kılıç’ı ziyaret etti, 50 yıllık hasretin sonlandığını söyledi.

    Nesilden nesle kentin kültür mirasını yaşatmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, Balkanlar’a kültür köprüsü kurdu. Belediye tarafından Kaynaklar ve Karacaağaç köylerinde iki gün sürecek Uluslararası Tarihi Kunduracı Çınarı Festivali kapsamında Bulgaristan’dan Svetlina 1948 Halk Kültür Evi Folklor ve Müzik Ekibi Buca’ya geldi. Ekip ilk olarak Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı ziyaret etti. Başkan Kılıç’a etkinliğin gerçekleşmesini sağladığı için teşekkkür eden Kültür Evi Başkanı İsmail Terzi, 50 yıllık hasretin bittiğini söyledi.

    Kültür köprüsü

    Terzi, “Yasaklı zamanlardan beri 50 yıldır anavatanımıza gelmek bizim için hayaldi. O dönemlerde türkülerimizi söyleyemezdik, duygularımızı anlatamazdık. Şimdi 50 yıl sonra sizin aracılığınızla bu hasreti dindiriyoruz” dedi.

    Başkan Kılıç da, “Buca’da tüm renklerimizle bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Atalarımızın kültürlerinin yaşatılması ve o kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılması bizler sayesinde yaşayacaklar. Bugün bir kültür köprüsünü hep birlikte inşa ediyoruz. Buca Belediyesi olarak hep yanınızdayız” ifadesini kullandı.

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