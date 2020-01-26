50 yıllık ulaşım sorununa neşter!

Menemen Belediyesi, uzun yıllardır devam eden kentiçi ulaşım sorununu Otobüsçüler Kooperatifi, Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası ile bir araya geldi. Sorun, 42 araçla birlikte çözüme kavuşturuldu. Devrim niteliğinde bir proje hayata geçirdiklerini açıklayan Başkan Serdar Aksoy, “200 bin nüfusa yaklaşan Menemen’in ulaşımın 20 bin nüfusluk kasaba mantığı artık son buldu. Yeni dönemle ve alınan kararlarla birlikte hem Menemen ve İzmir halkı hem de otobüs ve minibüsçü esnaf rahat edecek” dedi.

Trafik rahatlayacak

Başkan Aksoy, “Menemen Kent2 arasına 5 araç, Menemen Ulukent arasına 15 araç, Menemen Villakent arasına 5 araç ve Menemen Belediye Evleri arasına 5 araç tahsis edildi. Daha önce Yahşelli bölgesi ile ilgili yaşanan ulaşım sorunu da Emiralem’e giden otobüslerin buraya da gitmesi sağlanarak çözüldü. Ayrıca, Menemen- Çavuşköy, Musabey, Kesikköy, Maltepe güzergâhında faaliyet gösteren 11 araçtan 3 tanesinin buradan Menemen-Asarlık güzergâhına aktarılmasına karar verildi” şeklinde konuştu.

Garaj yenileniyor

Menemen’de garajın değişmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy, “Yeni bir garaj kazandıracağız. 50 yıllık geçmişe sahip olan Menemen Garajı’nı vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi ve orada bulunan esnafımızın da rahat edebilmesi için yeniliyor ve modernleştiriyoruz. Bu modernleşme yanında şoförler için eğitimlerimiz, psikolojik destek çalışmalarımız olacak” ifadesini kullandı.