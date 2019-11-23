500 yıllık tarih
Engizisyon döneminde İspanya’dan kovulduktan sonra yaşamlarını 500 yılı aşkın süredir Osmanlı topraklarında sürdüren Türk Yahudilerinin, Osmanlı sınırları içindeki yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan ‘Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri’ sergisi, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Portekiz Sinagogu’nda sanatseverlerce ilgiyle izlendi. İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul, “Sergimizin gerçekleşmesinde işbirliği içerisinde olduğumuz Ege İhracatçı Birlikleri’ne ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi. Sergi Küratörü Silvyo Ovadia, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Yahudilerin 1400-1900 yılları arasındaki dönem kıyafetlerini konu alan serginin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini kaydetti.