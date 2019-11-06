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    HaberlerEge Habeleri500 yıllık tarih beğenide
    06.11.2019 - 01:47 |

    500 yıllık tarih beğenide

    Engizisyon döneminde İspanya’dan kovulduktan sonra yaşamlarını 500 yılı aşkın süredir Osmanlı topraklarında sürdüren Türk Yahudileri’nin, Osmanlı sınırları içindeki yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan ‘Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri’ sergisi, İzmir’de EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi - Portekiz Sinagogu’nda açıldı.

    500 yıllık tarih beğenide

    Serginin açılışında konuşan Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul, 2010’dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ve dernek olarak tarihi kültürün korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti; serginin açılışına destekleri için Ege İhracatçı Birlikleri ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ne teşekkür etti. Bizans döneminden 19. yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerden 70’e yakın gravür, kartpostal ve fotoğraftan hareketle dönemin kullanılan renklerine uyarak, tezhip ve minyatür sanatçısı Ruhiefza Verdön, Olcay Çetinok ve Harika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen illüstrasyonlar 8 Kasım’a kadar görülebilir.

     

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