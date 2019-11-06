500 yıllık tarih beğenide

Serginin açılışında konuşan Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul, 2010’dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ve dernek olarak tarihi kültürün korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti; serginin açılışına destekleri için Ege İhracatçı Birlikleri ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ne teşekkür etti. Bizans döneminden 19. yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerden 70’e yakın gravür, kartpostal ve fotoğraftan hareketle dönemin kullanılan renklerine uyarak, tezhip ve minyatür sanatçısı Ruhiefza Verdön, Olcay Çetinok ve Harika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen illüstrasyonlar 8 Kasım’a kadar görülebilir.