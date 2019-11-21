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    HaberlerEge Haberleri500 yıllık tarihi cami ayağa kaldırılacak!
    21.11.2019 - 02:25 | | DENİZ TOKAT DHA

    500 yıllık tarihi cami ayağa kaldırılacak!

    Denizli’nin Honaz ilçesinde, 15’inci yüzyılda Sultan 2’nci Murat tarafından yaptırılan 2’nci Murat Cami’nin tekrar ibadete açılması için ilk adım atıldı.

    500 yıllık tarihi cami ayağa kaldırılacak!

    Honaz Belediyesi, duvarları yıkılan caminin restore edilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Önce restore edilecek, daha sonra ayağa kaldırılacak” dedi. 

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