21.11.2019 - 02:25 | | DENİZ TOKAT DHA
500 yıllık tarihi cami ayağa kaldırılacak!
Denizli’nin Honaz ilçesinde, 15’inci yüzyılda Sultan 2’nci Murat tarafından yaptırılan 2’nci Murat Cami’nin tekrar ibadete açılması için ilk adım atıldı.
Honaz Belediyesi, duvarları yıkılan caminin restore edilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Önce restore edilecek, daha sonra ayağa kaldırılacak” dedi.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.