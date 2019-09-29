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    HaberlerEge53 yıl sonra okul sırasına oturdular!
    29.09.2019 - 07:50 | | TÜRKAY ARKADAŞ DHA

    53 yıl sonra okul sırasına oturdular!

    DENİZLİ’nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu’ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu.

    53 yıl sonra okul sırasına oturdular!

    DENİZLİ’nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu’ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada eski mezunlar, ders zilinin çalmasıyla 53 yıl önce eğitim gördükleri sınıfa tekrar girdi, dönemin öğretmeniyle temsili ders yaptı. 53 yıl önceki hatıra fotoğrafının aynısı yeniden çektirildi. 

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