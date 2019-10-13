550 şehit denizci Bodrum’da anıldı

Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki söyleşiye konuk olan Ertuğrul Fırkateyni’nin Kaptanı Ali Bey’in torunu Gülümser Yücel’in anlattıkları, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ertuğrul Fırkateyni faciasında yitirilen denizcilerin 120 yıllık anılarının yaşatıldığı çalıştayın Bodrum için çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, “550 şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, denizcilerimizi kurtaran Japon halkına minnettarlığımızı ifade etmeyi bir borç biliyorum” dedi.