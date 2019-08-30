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    HaberlerEge56 tekne Çeşme sularında yarışıyor
    30.08.2019 - 03:09

    56 tekne Çeşme sularında yarışıyor

    Dünyanın en iyi yelken ve yat yarışı parkurlardan olan Çeşme’de, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, katılımcı 56 tekneyle bu yılın kendi alanında rekortmeni oldu.

    56 tekne Çeşme sularında yarışıyor

    1 Eylül’de sona erecek olan etkinlik için düzenlenen gecede konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Rüzgar güzel, keyifli ve rekabet dolu bir yarış diliyorum” dedi.

    30 Ağustos Kupası

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise “Arkas’a ve tüm paydaşlara bu güzel etkinliği organize ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. EAYK Başkanı Akif Sezer de, “Bu yıl Rus bir ekibimiz var. Bundan sonra da yurtdışından katılım olacağından eminim” ifadelerini kullandı. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise, “Arkas Aegean Link Regatta Kuzey Ege’nin en çok katılımlı yarışı oldu. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

    Bugünkü “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak. Son gün ise ekipler, Turkish Airlines Yarışı’nın ardından kupalarını Before Sunset Beach’te düzenlenecek ödül töreninde alacak.

     

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