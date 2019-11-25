57 yıllık miras

İzmir’in köklü ailelerinden Velioğlu’nda 2005 yılından beri görev alan torun Osman Zahid Velioğlu, kurduğu AKWA şirketiyle markayı kahve ve kuruyemiş piyasasına soktu. İnternet üzerinden tüm Türkiye’ye hizmet veren genç girişimci, şimdi de ihracata hazırlanıyor.

Osman Zahid Velioğlu, pazarlama ve işletme eğitimlerinin ardından kurduğu AKWA şirketiyle, 57 yıllık Velioğlu markasına yeni bir vizyon kazandırdı. Velioğlu Kuruyemiş&Kahve ile piyasaya giren genç girişimci, 2020 hedeflerini anlattı. İzmir’in her ilçesinde bir şube açmayı planladıklarını belirten Velioğlu, “81 ilden gelen talepleri üç günde karşılıyoruz. Bir sonraki adımımız ise ihracat” dedi.

- Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

1985, İzmir doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaşar Üniversitesi’nde Pazarlama okuduktan sonra lisansımı iktisat bölümüne geçiş yapıp tamamladım. Yaşar Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansıyla da okul hayatımı sonlandırdım. 2005 yılında kurucusu merhum dedemiz Nurettin Velioğlu olan, 57 yıldan bugüne varlığını sürdüren Velioğlu Ekmek ve Gıda Sanayi firmasında görev almaya başladım. Bu zaman dilimi içerisinde şirket içinde farklı görevlerde bulunduktan sonra Ekim 2017’de AKWA GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. firmasını kurup yeni bir hikayenin başlangıcını yaptık.

- Velioğlu nasıl kuruldu? Bize biraz markanızdan bahsedebilir misiniz?

Köklerimizden miras kalan değer ve tecrübeler ışığında yeni ticari konjonktüre uygun yapıda dizayn edilen AKWA, bizlere ilk markası Velioğlu Kuruyemiş&Kahve’yi sundu. Markamız yepyeni genç bir marka olmasının yanı sıra genlerinde 60 yıllık bir çınarın izlerini de taşıyor. Bu gücün yansıması olarak ilk günden bugüne hızla büyüyen markamızın yakın zamanda İzmir’in Buca ilçesinde üçüncü şubesini açtık. Değişen tüketici alışkanlıkları ve gelişen dijital çağa ayak uydurmak için öncelikle internet satış sitemizi faaliyete geçirdik ve işletmemizi dijital ortama taşıdık. 81 ile aynı tazelikte en kısa sürede güvenilir çözüm ortaklarıyla ürünlerimizi ulaştırıyoruz.

Sütle kavuruyoruz

- Velioğlu Kuruyemiş’te satışa sunulan ürün gamından biraz bahsedebilir misiniz?

Altı ana başlık altında toplanan yüzlerce farklı ürün çeşidimiz var. Kuruyemiş, kahve, lokum, çikolata, baharat ve doğal natürel ürünleri aynı çatı altında topladık.

Kuruyemiş ve kahvede güçlü bir tat ve beraberinde standart bir lezzet oluşturmak için özenle çalışıyoruz. Bunu için öncelikle çerezlerimizi kendimiz kavuruyor ve de lezzetlendiriyoruz. Mesela kabak çekirdeğimizi sütle kavuruyoruz. Ege Bölgesi’nin en iyi kahvesini sunduğumuzu iddia ediyorum. Biz Türk kahvemizi taş değirmende öğütüyoruz. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı olmakla beraber dokuz farklı kahve çeşidini şubelerimizde kahve severlerle buluşturuyoruz. Lokumlarımızda kesinlikle glikoz şurubu kullanmıyoruz. Çikolatada da Türkiye’nin en iyi markalarıyla çalışıyoruz. Doğal ürünler bölümümüzde ki ürünlerin sertifikalı ve gıda kodeksine uygun olmasını önemsiyor çok seçici davranıyoruz. Maliyeti ne kadar yükse olursa olsun kar marjı gözetmeksizin en kaliteli ürüne ulaşıp müşterilerimize de bu kalitede ürün vermeyi kendimize ilke edindik.

Ailemizin uzun yıllardır gıda sektöründe bulunmasının meyvelerini de topluyoruz. Satın alma ve üretim gibi stratejik pozisyonlarda gıda mühendislerimizin rehberliğinde adım atıyor, olası riskleri azaltıyoruz. İşletmeler canlı birer organizmadır hata da yapabilirler hasta da olabilirler, bunu doğru yönetmek çok önemli.

- İlerisi için hedefleriniz nelerdir?

2020 yılı hedeflerimizde; merkezi üretim ve dağıtım ağımızın tamamını e-sisteme geçirerek izlenebilirliği sağlamak istiyoruz. Yeni dönemde İzmir’in her ilçesinde bir şube projesini hayata geçirme düşüncemiz var. Çoklu şubeyi yönetebilmek sürdürülebilirliğe ihtiyaç duyduğu için budan sonraki süreç franchise sistemini bize getirecek olan ciddi bir adım olacak. İnternet sitemiz üzerinden 81 vilayetten gelen siparişlere cevap veriyoruz. Yurtiçi Kargo ile anlaşmamızı yaptık. Türkiye genelinden internet sitemiz üzerinden gelen tüm siparişleri, en uzak noktaya bile üç gün içerisinde ulaştırıyoruz. İnternet sitemizin bilinirliği, kullanılabilirliği ve tercih sebebi olması için App Store uygulamasına katılım aktivasyonunu sağlamak için ilk adımlarımızı atacağız. Ayrıca yeni dönemde güvenilir gıda anlayışını destekleyen “Organik Ürünler” bölümümüzü her şubelerimizde aynı anda hayata geçirerek müşterilerimize sunacağız.

İhracat hazırlıkları

İhracat ayağında biraz alt yapı çalışması yaptık. Bu süreçte Ege İhracatçılar Birliği’ne üye olduk ve bu konuda öncü kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alıyoruz. Biz yol haritamız belirlerken ilk dönem için perakende satış faaliyetiyle sektöre girmeyi ve öğrenmeyi, sonrasında yavaş yavaş yakın komşularından başlayarak kuruyemiş ithal eden bir firmaya dönüşmek istiyoruz. Yeni nesil işletmelerin kar amacı ile kurulmasının yanı sıra bir değer de ortaya koyması gerektiği düşüncesindeyiz. Ülkemize, şehrimize, insanımıza ve dünyamıza gücümüz yettiğince değer katmalıyız. Bu her bireyin ve işletmenin öz misyonu olmalıdır.

Sağlıklı gıda ve çevre farkındalığı

Aile kültüründen gelen bilinçle sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldıklarını belirten Osman Zahid Velioğlu, “İlk yıllımızda sosyal sorumluluk projesi olarak ÇEKUD çevre derneği ile hayata geçirdiğimiz “Doğadan aldığını doğaya ver” sloganıyla İzmir’de tam 100 fidan diktik. Çevre ve doğa bilincini sağlamak ve doğaya olan farkındalığın artması için böyle faydalı projelerin alışkanlık haline gelmesini istiyoruz. İkinci yılımızda ise “Kardeş Okul” projesiyle belirlediğimiz bir okulda çocuklarla keyifli bir şenlik havasında onlar için hazırladığımız sağlıklı atıştırmaları onlara sunduk. Bu proje kapsamında sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme ile ilgili de gıda mühendisimiz tarafından o yaş grubuna uygun bir bilgilendirme platformu da oluşturacağız” diye konuştu.