6 günlük fuar müjdesi

Yurtdışında İzmir markası yaratmak için beş yılda neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Önümüzdeki yıl, altı Akdeniz kentinin katılımıyla bir fuar yapmak istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin geleceğini İzmirlilerle birlikte planlama hedefi doğrultusunda İzmir’deki büyükelçi, başkonsolos, konsolos ve fahri konsoloslarla bir araya geldi.

2015 Expo’dakine benzer bir heyecan taşıdığını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Temel hedefimiz, İzmir’i kendi kabuğu içinde yaşayan bir kent olmaktan çıkarmak. O nedenle iki somut çalışmamız var birisi Akdeniz çanağıyla batı dünyası diğeri ipek yoluyla ulaşılan bir güzergâhın vazgeçilmez durak noktası olmak” şeklinde konuştu. Akdeniz çanağındaki ilk adımı altı kente gönderdikleri mektupla attıklarımı belirten Başkan Soyer, “Bu altı kent içinde Barselona, Marsilya, Venedik Selanik, İskenderiye ve Beyrut yer alıyor. Bu kentlerle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl altı günlük, altı kentin katılacağı bir fuar yapmak istiyoruz. Sırayla her birinin fuara ev sahipliği yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘İpek Yolu’ vurgusu

Çin’in İpek Yolu için gerçekleştirdiği yatırıma dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İzmir bu güzergahın vazgeçilmez noktalarından biri olabilir. Çin’le beraber ipek yolu üzerinden cazibe noktası olabilir. Cervantes, Fransız, Alman kültür merkezleri açmışsak bir Konfüçyüs Enstitüsü ile Çin’in edebiyatını, görsel sanatlarını İzmirlilerle buluşturmak mümkün olabilir” dedi.

Emekli Büyükelçi Şakir Fakılı, İzmir’de tamamlanacak olan yeni opera binasında bir Akdeniz opera festivali yapılabileceğini söyledi.

Norveç Krallığı Fahri Konsolosu Enis Özsaruhan, Gazi İlkokulu’nun arkasından Kadifekale’ye kadar olan aksın tamamen yaya yolu olarak düşünülebileceğini kaydetti.