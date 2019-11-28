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    HaberlerEge Haberleri ‘6 milyon lira tasarruf yaptık’
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    29.11.2019 - 00:03 |

    ‘6 milyon lira tasarruf yaptık’

    ‘6 milyon lira tasarruf yaptık’

    İstanbul’da düzenlenen 179. Taksim Toplantıları’nın 42. Dönem’deki ikinci toplantısına Kuşadası Belediyesi de ev sahipliği yaptı. Başkan Ömer Günel, “Belediyeyi 320 milyon lira borçla devraldık. Tedbirlerimizle 6 milyon lira tasarruf yaptık. Vatandaşlarımızla bire bir görüşüp sorunların çözümü için adımlar atıyoruz” dedi. Günel, tüm mahallelerde gereken hizmetlerin yapıldığını kaydetti, “Başkan yardımcılarım sürekli sahada” vurgusunu yaptı.

    ‘Sürekli sahadayız’

    Günel, Öğretmenler Günü’nü de kutladı, “Bir öğretmen çocuğu ve öğretmen bir kadının eşi olarak öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu düşünüyorum” dedi.

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