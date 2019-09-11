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    HaberlerEge6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu
    11.09.2019 - 01:00| YUSUF ÇINAR

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    22. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması sonuçlandı. Gökçe Özgül, “Sen Bana Canlı Lazımsın” isimli eseriyle birinci oldu

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Corendon Airlines, Setur Marina, Ramada Otelleri, Egeport Kuşadası Limanı sponsorluğunda altı yıl sonra yeniden kanatlanan, “22. Altın Güvercin Beste Yarışması”nda birinciliği 25 yaşındaki Gökçe Özgül, “Sen Bana Canlı Lazımsın” isimli eseri ile kazandı. Amfi Tiyatro’da yapılan büyük finalde Barış Manço Onur Ödülü, ünlü sanatçı Alpay’a verildi. Ödülünü Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Özgül, “Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu” dedi.

    İki ödül birden

    Öte yandan, ikinciliği, gümüş güvercini ve 30 bin lira para ödülünü, “Prova” isimli eseriyle Selehattin Erhan ödüllerini, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan, üçüncülüğü, bronz güvercini ve 20 bin lira para ödülünü, “Korkarım “isimli eseriyle kazanan besteci K.Gökhan Varol da, ödüllerini Ahmet San’dan aldı. En iyi yorumcu ödülü ise yine “Prova” isimli eseri seslendiren Duygu Karakuş kazandı. Ödülünü CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’dan alan Karakuş, “Dünyanın en mutlu insanıyım” diye konuştu.


    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Özlem Çerçioğlu Gökçe Özgül

    Günel: güvercin artık kanatlandı

    Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altı gün boyunca ilçenin kültür, sanat ve müziğe doyduğunu belirtti, “Altı yıllık aranın ardından yeniden kanatlandırdığımız Altın Güvercin’de büyük finalin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en önemli markasını yeniden ayağa kaldırdığımız ve altın güvercini yeniden uçurduğumuz için mutluyuz. Katkı koyan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Efe-Muhterem-Rüzgar Berberoğlu

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Mehmet Fidan, Tekin-Tatiana Yüksel, Emel Zeyrekel

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    İzzet Öz, Işın, Mia Karaca

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Semra-Halit Dikmen

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Duygu Kıroğlu

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Duygu Dinçer

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Aziz-Müge Güngör

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Tibet Özer
    Ahmet San

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Hüseyin Yıldız
    Mehmet Fatih Altay

    6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

    Bülent Tezcan

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