6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Corendon Airlines, Setur Marina, Ramada Otelleri, Egeport Kuşadası Limanı sponsorluğunda altı yıl sonra yeniden kanatlanan, “22. Altın Güvercin Beste Yarışması”nda birinciliği 25 yaşındaki Gökçe Özgül, “Sen Bana Canlı Lazımsın” isimli eseri ile kazandı. Amfi Tiyatro’da yapılan büyük finalde Barış Manço Onur Ödülü, ünlü sanatçı Alpay’a verildi. Ödülünü Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Özgül, “Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu” dedi.



İki ödül birden



Öte yandan, ikinciliği, gümüş güvercini ve 30 bin lira para ödülünü, “Prova” isimli eseriyle Selehattin Erhan ödüllerini, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan, üçüncülüğü, bronz güvercini ve 20 bin lira para ödülünü, “Korkarım “isimli eseriyle kazanan besteci K.Gökhan Varol da, ödüllerini Ahmet San’dan aldı. En iyi yorumcu ödülü ise yine “Prova” isimli eseri seslendiren Duygu Karakuş kazandı. Ödülünü CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’dan alan Karakuş, “Dünyanın en mutlu insanıyım” diye konuştu.







Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel





Özlem Çerçioğlu Gökçe Özgül



Günel: güvercin artık kanatlandı



Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altı gün boyunca ilçenin kültür, sanat ve müziğe doyduğunu belirtti, “Altı yıllık aranın ardından yeniden kanatlandırdığımız Altın Güvercin’de büyük finalin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en önemli markasını yeniden ayağa kaldırdığımız ve altın güvercini yeniden uçurduğumuz için mutluyuz. Katkı koyan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.



Efe-Muhterem-Rüzgar Berberoğlu





Mehmet Fidan, Tekin-Tatiana Yüksel, Emel Zeyrekel





İzzet Öz, Işın, Mia Karaca





Semra-Halit Dikmen





Duygu Kıroğlu





Duygu Dinçer





Aziz-Müge Güngör





Tibet Özer

Ahmet San





Hüseyin Yıldız

Mehmet Fatih Altay





Bülent Tezcan