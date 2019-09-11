6 yıl sonra yeni bir yıldız doğdu
22. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması sonuçlandı. Gökçe Özgül, “Sen Bana Canlı Lazımsın” isimli eseriyle birinci oldu
Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Corendon Airlines, Setur Marina, Ramada Otelleri, Egeport Kuşadası Limanı sponsorluğunda altı yıl sonra yeniden kanatlanan, “22. Altın Güvercin Beste Yarışması”nda birinciliği 25 yaşındaki Gökçe Özgül, “Sen Bana Canlı Lazımsın” isimli eseri ile kazandı. Amfi Tiyatro’da yapılan büyük finalde Barış Manço Onur Ödülü, ünlü sanatçı Alpay’a verildi. Ödülünü Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Özgül, “Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu” dedi.
İki ödül birden
Öte yandan, ikinciliği, gümüş güvercini ve 30 bin lira para ödülünü, “Prova” isimli eseriyle Selehattin Erhan ödüllerini, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan, üçüncülüğü, bronz güvercini ve 20 bin lira para ödülünü, “Korkarım “isimli eseriyle kazanan besteci K.Gökhan Varol da, ödüllerini Ahmet San’dan aldı. En iyi yorumcu ödülü ise yine “Prova” isimli eseri seslendiren Duygu Karakuş kazandı. Ödülünü CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’dan alan Karakuş, “Dünyanın en mutlu insanıyım” diye konuştu.
Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel
Özlem Çerçioğlu Gökçe Özgül
Günel: güvercin artık kanatlandı
Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altı gün boyunca ilçenin kültür, sanat ve müziğe doyduğunu belirtti, “Altı yıllık aranın ardından yeniden kanatlandırdığımız Altın Güvercin’de büyük finalin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en önemli markasını yeniden ayağa kaldırdığımız ve altın güvercini yeniden uçurduğumuz için mutluyuz. Katkı koyan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.
Efe-Muhterem-Rüzgar Berberoğlu
Mehmet Fidan, Tekin-Tatiana Yüksel, Emel Zeyrekel
İzzet Öz, Işın, Mia Karaca
Semra-Halit Dikmen
Duygu Kıroğlu
Duygu Dinçer
Aziz-Müge Güngör
Tibet Özer
Ahmet San
Hüseyin Yıldız
Mehmet Fatih Altay
Bülent Tezcan