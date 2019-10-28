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    HaberlerEge60 ressamın karma sergisi beğenide
    28.10.2019 - 07:50 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA

    60 ressamın karma sergisi beğenide

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye’nin 12 ayrı şehrinden Marmaris’e gelen 60 ressam, Belediye Kültür Merkezi’nde, ‘Ekim Geçidi’ adlı karma sergi açtı.

    60 ressamın karma sergisi beğenide

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye’nin 12 ayrı şehrinden Marmaris’e gelen 60 ressam, Belediye Kültür Merkezi’nde, ‘Ekim Geçidi’ adlı karma sergi açtı. Amatör ve profesyonel ressamların ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 96 eseri, beğeni topladı. Ressamlardan Kaysu Biber, serginin 30 Ekim’e kadar açık kalacağını belirtti. 

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