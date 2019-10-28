60 ressamın karma sergisi beğenide

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye’nin 12 ayrı şehrinden Marmaris’e gelen 60 ressam, Belediye Kültür Merkezi’nde, ‘Ekim Geçidi’ adlı karma sergi açtı. Amatör ve profesyonel ressamların ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 96 eseri, beğeni topladı. Ressamlardan Kaysu Biber, serginin 30 Ekim’e kadar açık kalacağını belirtti.