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    HaberlerEge Haberleri 600 bin lira tasarruf
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    22.12.2019 - 00:02 |

    600 bin lira tasarruf

    Akhisar Belediyesi, yaklaşık 2 buçuk milyon tasarruf yapıp satın aldığı araçlar ile şehir turu yaptı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda ekim ayı meclis toplantısında alınan yetki ile araç kiralama hizmetine son verilerek satın alma yoluna gidildi. Daha önceden hizmet araçlarını kiralama yoluna giden Akhisar Belediyesi, kiralama ücretinden daha az maliyetle bünyesine yeni araçlar satın alıp filosunu genişletti.

    600 bin lira tasarruf

    Akhisar Belediyesi hizmet binası önündeki Milli Egemenlik Meydanı’nda araçlarını kamuoyuna tanıtan Başkan Dutlulu, “22 adet hizmet aracını KDV dahil 2 milyon 329 bin 372 liraya belediyemize kazandırdık. Daha önceden kiralama hizmeti ile aldığımız araçlara aylık 116 bin 643 lira kira öderken, şu anda aynı araçları belediyemizin bünyesine satın alma fiyatımız aylık 66 bin lira oldu. Buna göre aylık ödeme farkı 50 bin 624 lira olup yıllık tasarruf tutarı ise 607 bin 490 lira” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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