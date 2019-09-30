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    HaberlerEge600 fidan toprakla buluştu
    30.09.2019 - 02:27 |

    600 fidan toprakla buluştu

    Yeşil alan oranını artırmak için çalışmalarına hız kazandıran Narlıdere Belediyesi, 2. İnönü Mahallesi’nde 600 çam fidanını toprakla buluşturdu.

    600 fidan toprakla buluştu

    Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, muhtarlar, meclis üyeleri, TEMA Vakfı üyeleri ve öğrenciler, fidanların can suyunu birlikte verdi. ‘Daha yeşil bir Narlıdere’ parolasıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Engin, “Kentler değişiyor, gelişiyor ve betonlaşan yapının içinde ne yazık ki yeşil alanlar ihmal ediliyor. Narlıdere’de bunu tersine çevirmek için çaba harcıyoruz. Uygun olan her yerde yeşillendirme çalışması yapmak için mücade ediyoruz” dedi.

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