600 şef geliyor

Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere altı ilde, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve ev sahibi topluluktan dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunmayı amaçlayan Mutfakta Umut Var (MUV) projesi için çalışma başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı önderliğinde gerçekleşecek projede ilk adımda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından sağlanan (WFP) iki milyon dolarlık fon ile ilk yıl 600 kişiye gastronomi eğitimi sonunda aşçı yardımcılığı sertifikası verilmesi amaçlanıyor. Projenin uygulandığı illerde gastronomi ve turizm eğitimi veren meslek liselerinin de mevcut koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Üç bakanlık destekliyor

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Çankırı, “Gıdanın dönüştürücü gücünü en iyi şekilde insanımıza faydalı hale getirmenin yolu eğitimden geçiyor. Gelir düzeyi düşük insanlarımızın hayatlarında gastronominin iyileştirici gücü ile sürdürülebilir ekonomiler oluşturmak mümkün” dedi.

İşbaşı eğitimi

Mutfakta Umut Var projesi kapsamında iki yıl sürecek eğitim için WFP tarafından iki milyon dolarlık fon sağlanacak. Projede ilk eğitim yılında geçici korumada bulunan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarından yaklaşık 600 kişiye mutfak alanında meslek edinme amaçlı eğitim ile istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Üç aylık mesleki ve teknik beceri eğitimi tamamlayan katılımcılar aşçı yardımcısı sertifikası alabilecek. Sertifikasını alan katılımcılara iş deneyimi kazandırılması için ek olarak üç aylık işbaşı eğitimi de verilecek. Bunun yanısıra eğitime devam eden katılımcılara ilk altı ayda ekonomik destek sağlanacak. Eğitim kapsamında mesleki becerilerin geliştirilmesinin yanında iş bulma konusunda özgeçmiş hazırlama, mülakat koçluğu, iş arama ve çalışma izinleri için rehber olacak eğitimler de verilecek.

Mutfakta Umut Var projesinde eğitim müfredatı Mardinli Şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanacak. Müfredatın zenginleştirilmesinde danışmanlık görevini ise 12 yıldır Brezilya, Meksika, Sal Salvadaor ve Cape Town olmak üzere dört şehirde sosyal gastronomi ve el becerisi geliştirme konusundaki deneyimleri ile binlerce kişiye istihdam sağlayan Gastromotiva Hareketi sağlayacak.

Şefler mutfağa girdi

Toplantıda konuşan Brezilyalı Şef David Hertz ise, “Bizi bu projede bir araya getiren Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” dedi. Projeye iki milyon dolarlık mali destek verecek olan Dünya Gıda Örgütü Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede de, “WFP’nin temsilcisi olarak, Mutfakta Umut Var’da bir rolüm olmasından onur duyuyorum” dedi. İmza töreninin ardından dünyaca ünlü şefler David Hertz, Patrick Honauer ve Ebru Baybara Demir Mutfakta Umut Var projesi için mutfağa girdi. MUV kursiyerleri ile workshop gerçekleştiren şefler sosyal gastronominin gücü ile ihtiyaç sahibi kişilerin hayata güvenle katılabileceğini vurguladı.

Hedef sıfır atık

Mutfakta Umut Var Projesi’nin hamisi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, gıdanın dönüştürücü gücünü en iyi şekilde insanlara faydalı hale getirmenin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Mutfak eğitimi süresince kullanılan tüm malzemeler geri dönüşüm, sağlıklı beslenme ve sıfır atık alanlarında değerlendirilecek. Bunun yanısıra projeye dâhil olacak uluslararası deneyimli aşçıların bilgi birikimden ve tekniklerinden faydalanarak gastronomi alanında; yerel mutfağımızı, uluslararası platformla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda projelerimize her daim destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.”