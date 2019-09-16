BİST103.0720EURO6,340,80USD5,730,79ALTIN277,071,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge6500 yılın hikayesi
    16.09.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    6500 yılın hikayesi

    Büyükşehir Belediyesi İzmirlileri Konak-Kemeraltı-Basmane üçgeninde tarihi yolculuğa çıkaracak

    6500 yılın hikayesi

    Kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında gelen Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan, İzmir Tarih Projesi hayata geçti. Projede, 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması hedef alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak’taki Atatürk Meydanı’nda Bilgi Noktası kuruldu. Bilgi Noktası’ndaki maket üzerinde İzmir’in tarihsel gelişimi görsel şovlarla anlatılıyor.

    Büyük emek verildi

    Stand görevlisi Zafer Özdoğru, “İzmir, millattan önce 6 bin 500 yılından beri yaşıyor. İnsanların yaşadıkları yere sahip çıkmaları için değerini anlaması lazım. 1/500 ölçeğindeki maketin parçaları yaklaşık bir yılda hazırlandı. Birleştirmeleri ise altı ay sürdü. Sunum için de dört tarihçi çalıştı” diye konuştu.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber