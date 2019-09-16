6500 yılın hikayesi

Kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında gelen Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan, İzmir Tarih Projesi hayata geçti. Projede, 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması hedef alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak’taki Atatürk Meydanı’nda Bilgi Noktası kuruldu. Bilgi Noktası’ndaki maket üzerinde İzmir’in tarihsel gelişimi görsel şovlarla anlatılıyor.

Büyük emek verildi

Stand görevlisi Zafer Özdoğru, “İzmir, millattan önce 6 bin 500 yılından beri yaşıyor. İnsanların yaşadıkları yere sahip çıkmaları için değerini anlaması lazım. 1/500 ölçeğindeki maketin parçaları yaklaşık bir yılda hazırlandı. Birleştirmeleri ise altı ay sürdü. Sunum için de dört tarihçi çalıştı” diye konuştu.



