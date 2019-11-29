29.11.2019 - 00:03 |
7. Alaçatı Yeni Yıl Şenliği
Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Alaçatı Yeni Yıl Şenliği 7-8 Aralık günlerinde yapılacak. Çeşme’de yeni yıl heyecanının başladığını belirten Başkan Ekrem Oran, “Keyifli bir hafta sonu geçirmek ve yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlere rengârenk seçenekler sunan şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetli” dedi.
Birbirinden farklı kültür etkinlikleri ve hediye alternatifleri ile Alavya Otel’in ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğin bu yılki mesajı “Kalpten gelen” olacak.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.