7. Alaçatı Yeni Yıl Şenliği

Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Alaçatı Yeni Yıl Şenliği 7-8 Aralık günlerinde yapılacak. Çeşme’de yeni yıl heyecanının başladığını belirten Başkan Ekrem Oran, “Keyifli bir hafta sonu geçirmek ve yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlere rengârenk seçenekler sunan şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetli” dedi.

Birbirinden farklı kültür etkinlikleri ve hediye alternatifleri ile Alavya Otel’in ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğin bu yılki mesajı “Kalpten gelen” olacak.