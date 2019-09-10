10.09.2019 - 04:03
7 Eylül Şenliği ile kutlamalar taçlandı
Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi tarafından, sosyal tesislerde “Yedi Eylül Şenliği” düzenlendi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı için büyük önem taşıyan bu tarihi, anlamına uygun bir şekilde kutlamaya çalıştıklarını ifade etti.
Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.