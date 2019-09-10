7 Eylül Şenliği ile kutlamalar taçlandı

Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi tarafından, sosyal tesislerde “Yedi Eylül Şenliği” düzenlendi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı için büyük önem taşıyan bu tarihi, anlamına uygun bir şekilde kutlamaya çalıştıklarını ifade etti.