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    HaberlerEge7 Eylül Şenliği ile kutlamalar taçlandı
    10.09.2019 - 04:03

    7 Eylül Şenliği ile kutlamalar taçlandı

    7 Eylül Şenliği ile kutlamalar taçlandı

    Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi tarafından, sosyal tesislerde “Yedi Eylül Şenliği” düzenlendi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı için büyük önem taşıyan bu tarihi, anlamına uygun bir şekilde kutlamaya çalıştıklarını ifade etti.

    Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
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    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
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