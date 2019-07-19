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    HaberlerEge7 gün hizmet veren kütüphane müjdesi
    19.07.2019 - 07:50

    7 gün hizmet veren kütüphane müjdesi

    7 gün hizmet veren kütüphane müjdesi

    Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, meclis üyeleriyle birlikte Milli Kütüphane’yi ziyaret etti. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ile bir araya gelen Başkan Batur, kütüphanedeki en eski ve değerli eserlerle ilgili bilgiler aldı.

    Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik gibi kentin paydaşlarının katılımıyla bir mimari proje yarışması düzenlenebileceğine ve İzmir’e yeni bir kütüphane binası kazandırılabileceğine işaret eden Puğ, mevcut tarihi binanın da kitap müzesine dönüştürülebileceğini belirtti.

    Milli Kütüphane’ye destek

    Milli Kütüphane’nin yaşadığı alan sıkıntısının çözülmesi noktasında gereken tüm desteğin sağlanacağını söyleyen Başkan Batur, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkılmasında kütüphanelerin rolleri çok büyüktür. Bu açıdan biz de üzerimize düşen ne varsa yaparız. Hatta daha da fazlasını yapmaya her zaman hazırız” diye konuştu. Batur, Konak’a 7 gün 24 saat hizmet veren bir kütüphane kazandırmak için gereken çalışmaların yapılacağını da kaydetti.

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