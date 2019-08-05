7 ilçeye kurban konteynerleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 105 lira ceza kesilecek. Büyükşehir’e ait mezbahalarda ve mobil ünitelerde büyükbaş kurbanı kestirmek isteyenler, bayramın birinci günü 300 lira ödeyecek. Küçükbaş hayvanlar için ise 100 lira kesim tarifesi uygulanacak.