BİST99.679-2,18EURO6,180,12USD5,560,09ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge7 ilçeye kurban konteynerleri
    05.08.2019 - 01:18

    7 ilçeye kurban konteynerleri

    7 ilçeye kurban konteynerleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 105 lira ceza kesilecek. Büyükşehir’e ait mezbahalarda ve mobil ünitelerde büyükbaş kurbanı kestirmek isteyenler, bayramın birinci günü 300 lira ödeyecek. Küçükbaş hayvanlar için ise 100 lira kesim tarifesi uygulanacak.

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    Sıradaki Haber