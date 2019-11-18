18.11.2019 - 01:50 |
70 ilden gazeteciler Kuşadası’nda buluştu
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı için gelen 70 ilin gazeteciler cemiyeti başkanları Kuşadası’nda ağırlandı.
Organizasyona Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ile Aydın Büyükşehir Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Onur Arazsu da katıldı. TGK Başkanı Nuri Kolaylı’ya gecenin anısına plaket verildi.
Güvercin Masa Davutlar’da
Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran ‘Güvercin Masa’ Davutlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Güvercin Masa’nın Davutlar Mahallesi’ndeki temsilciliği vatandaşın ıslak imzalı dilekçelerini alarak ilgili birime iletecek.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.