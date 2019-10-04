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    HaberlerEge700 öğrenciye destek
    04.10.2019 - 01:22 |

    700 öğrenciye destek

    Bergama Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde üniversiteye hazırlık kursları başladı.

    700 öğrenciye destek

    Merkezde, 24 öğretmen eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslarda liseden mezun olan ve 12. sınıfta eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tüm branş öğretmenleri tarafından verilen kurslarda öğrenciler sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde eğitim alıyor. Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İnanıyorum ki tüm öğrencilerimiz istedikleri bölümleri kazanarak gelecekte iyi birer birey ve meslek sahibi olacak” dedi.


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