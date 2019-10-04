700 öğrenciye destek

Merkezde, 24 öğretmen eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslarda liseden mezun olan ve 12. sınıfta eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tüm branş öğretmenleri tarafından verilen kurslarda öğrenciler sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde eğitim alıyor. Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İnanıyorum ki tüm öğrencilerimiz istedikleri bölümleri kazanarak gelecekte iyi birer birey ve meslek sahibi olacak” dedi.





