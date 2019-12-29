29.12.2019 - 00:02 |
73 yıllık tarih
Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi, Kuşadası Belediye Bandosu’nun tarihini anlatan materyallerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.
Sergide dünden bugüne bando mensuplarının fotoğrafları, enstrümanları yer alıyor. Açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, “Belediye Bandosu’nu kentin bandosu haline getirmek için çalışıyoruz. Üyelerinin mali durumunu daha iyi hale getirip, bandoyu aktif kullanmayı düşünüyoruz” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.