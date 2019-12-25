25.12.2019 - 01:44 |
747 öğrenciye eğitim desteği
Kuşadası Belediyesi, geçen yıldan kalan eğitim yardımlarının tamamını ödedi.
Toplam 747 öğrenciye 252 bin 720 lira ödeme yapan belediye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da eğitim yardımında bulunmayı sürdürüyor.
Yardımlar sürecek
Desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimize ve eğitim kurumlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bir önceki eğitim-öğretim yılından kalan tüm eğitim yardımlarımızı öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ait eğitim yardımı ödemelerini de en kısa süre içinde tamamlayacağız” dedi.
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