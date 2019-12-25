747 öğrenciye eğitim desteği

Toplam 747 öğrenciye 252 bin 720 lira ödeme yapan belediye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da eğitim yardımında bulunmayı sürdürüyor.



Yardımlar sürecek

Desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimize ve eğitim kurumlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bir önceki eğitim-öğretim yılından kalan tüm eğitim yardımlarımızı öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ait eğitim yardımı ödemelerini de en kısa süre içinde tamamlayacağız” dedi.