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    HaberlerEge Haberleri 747 öğrenciye eğitim desteği
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    25.12.2019 - 01:44 |

    747 öğrenciye eğitim desteği

    Kuşadası Belediyesi, geçen yıldan kalan eğitim yardımlarının tamamını ödedi.

    747 öğrenciye eğitim desteği

    Toplam 747 öğrenciye 252 bin 720 lira ödeme yapan belediye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da eğitim yardımında bulunmayı sürdürüyor.

    Yardımlar sürecek

    Desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimize ve eğitim kurumlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bir önceki eğitim-öğretim yılından kalan tüm eğitim yardımlarımızı öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ait eğitim yardımı ödemelerini de en kısa süre içinde tamamlayacağız” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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