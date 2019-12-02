75. yıla özel sergi

Arkas Sanat Merkezi’nde devam eden Picasso sergisinden sonra Yapı Kredi’nin 75. yılına özel sergisi de İzmir’e geldi. Peyzaj, natürmort, figüratif, soyut ve istihsal resimlerinin yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.