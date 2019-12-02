03.12.2019 - 00:00 |
75. yıla özel sergi
Arkas Sanat Merkezi’nde devam eden Picasso sergisinden sonra Yapı Kredi’nin 75. yılına özel sergisi de İzmir’e geldi. Peyzaj, natürmort, figüratif, soyut ve istihsal resimlerinin yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.
Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.