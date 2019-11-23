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    HaberlerEge Haberleri750 bin lira yardım
    23.11.2019 - 00:03 |

    750 bin lira yardım

    750 bin lira yardım

    Eski belediye binası için projenin hazır olduğunu ve yakında ihaleye çıkılacağını sözlerine ekleyen Dutlulu, “Manisa ve Akhisar OSB’lerde çalışan kardeşlerimiz için kapalı, klimalı duraklar yaptık. Talep olursa sayılarını artıracağız. Aile ve birey olarak ihtiyaç sahibi olan 31 bin 530 kişiye bu kısa zamanda 749 bin 272 lira yardımda bulunduk. Yine Akhisarlıların spor ve kültür alanlarındaki isteklerine kulak verdik. Kitap günleri düzenledik. Doğa yürüyüşlerimiz büyük ilgi görüyor. Gençlerin ve Akhisarlıların sevdiği sanatçıları da yaz boyunca ilçemizde ağırladık.”

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