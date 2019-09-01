7'den 70'e yeşil atak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki gün süren ve binlerce hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının yaralarını sarmak için ortak akıl toplantısı düzenledi. Efemçukuru’ndaki buluşmaya kamu kurum ve temsilcileri, siyasiler, mağdur vatandaşlar ve her yaştan çevre dostu İzmirlinin oluşturduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Dünyada ilk kez yangın görmüş bir alanda belediye meclis toplantısı da gerçekleşti. Toplantı öncesi piyanist Gülsin Onay’ın piyano resitali verdi. Başkan Tunç Soyer konuşmasında, “9 Eylül’de Fuar’da büyük bir destek konseri yapacağız. Bu konserler, 10 lira bedelle izlenecek ve sanatçılar para almayacak. Elde edilen para ile bağış kampanyamızın ilk adımı atılacak. Akademik bir çalıştay gerçekleştireceğiz” dedi.

11 Kasım’da 11 milyon fidan

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, “Tarım Bakanlığı’nın 270 civarında kişi için çalışma başlattığını biliyoruz. Zararlar giderilecek. Doğa, siyasete konu yapılmaması gereken, siyaset üstü bir konu. Bakanımız, ‘11 milyon fidanın dikimi, 11 Kasım’da yapılacak’ dedi. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. Hızal, Soyer’in imar açıklamalarına ilişkin ise “Orman alanlarının yangına maruz kalsa dahi imara açılması söz konusu değildir. ‘Bu alanda bir santimetrekareyi dahi imara açmayacağız’ dedi. Hangi amaçla bu açıklama yapıldı? Bilemiyoruz!” diye konuştu. AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız’dan da “Her yıl 18 Ağustos’ta 5 yıl boyunca burada meclis yapalım” önerisi de geldi.

MHP ve İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de, “Her türlü sizin yanınızdayız” mesajını verdi. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise, “Eylül ayı meclis huzur haklarımızın tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlıyoruz” dedi.

Her bebeğe ağaç

Toplantıda alınan karar ve öneriler şöyle sıralandı:

- Köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından bir rapor hazırlanması ve raporun bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilmesi.

- İzmir’de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması. Belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının artırılması için bir bağış hesabı açılması.

- Ege’ye özgü İzmir ağaçlarının yetiştirildiği özel bir fidanlık

kurulması.

- Orman içindeki emniyet şeritlerinin değiştirilmesi için destek sağlanması ve orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz temin edilmesi.

- 3 bin 800 hektarlık alanda Ege ormanlarının yeniden oluşturulması için gerekli izinlerin İzmir Valiliği ve diğer kurumlardan alınmasına ve bu alanda, doğan her İzmirli bebek için bir ağaç yetiştirilmesi.

- Orman alanlarında yağmur suyu havzası kurulması.

- Kent içinde kent bahçeleri kurularak yeşillendirme çalışması yapılması.

- Yangına hassas bölgelerde yerel itfaiye birimlerinin kurulması.

- Nisan ayında İzmir Orman Haftası kutlanması.

‘ASIL MİLLİYETÇİLİK BU’

“Gel, gör, koru” çağrısıne çocuğunu, torununu ve anne-babasını alıp gelen vatandaş, toplantının önemine dikkat çekti. İki çocuğu ve eşiyle alana gelen Özlem Karaöz, “Merderes’te yaşıyoruz. Orman yangını çıktığı zaman yoldayık. Görüntüleri gördükçe içimiz acıdı. Bir adım atıldığını görmek bizi rahatlattı. Asıl milliyetçilik toprağına sahip çıkmak, korumak, iyileştirmekle oluyor” dedi.

Can Yücel’in kızı alanda

Buluşmaya destek verenlerden biri de kaybettiğimiz usta şair Can Yücel’in kızı Güzel Yücel’di. Narlıdere’de yaşayan Yücel, “Yangını sosyal medyadan takip ettik. İçimiz acıdı. Bugün burada da zararın boyutuna şahit olduk. Ancak bu buluşma bizi umutlandırdı. Çözüm için zarar görenlerin, devlet görevlilerinin, siyasilerin ve halkın bir araya gelmesi ve kararlar alması çok önemli. Umarız bir daha yaşanmaz” diye konuştu. Beydağları’ndan gelen belediye işçisi Selahattin Çetin’in yaşananlarla ilgili düşünceleriyse ders niteliğindeydi:

Sadece üzgünler!

“Keşke milli ve dini bayramlarımız gibi Orman Bayramı da olsa kutlasak. Orman yangınında can kaybı olmadı ama bir sürü hayvan öldü. Biz köylerde yaşayanlar, tarımla uğraşanlar yangını daha çok içimizde hissettik. Geçmişte köyümüzde de yangın çıkmıştı, arazözlerin yetersiz olduğunu o zaman görmüştük. Bence yetkililer önce araç ve yangın ekipleri sayısını artırmalı. Bugün burada etkinlik için alana getirilen çok sayıda drone görüyorum. Bunun gibi drone’larla ormanlık alanlarda havadan denetimler yapılabilir. Ayrıca bu yangında gördük ki herkes acısını sosyal medyada paylaşıyor. Fidan diken çok az. Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde dağıtılan ücretsiz fidanlar ne güzeldi. Ben köyde oturuyorum ve her yıl fidan alıyordum. 200-300 zeytin fidanı diktim, şimdi büyüdüler.”

10 bin lira zararımız var

Efemçukuru’nda bağcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa ve Hatice Mızrak çifti de, “Yangın çıktığı gün buradaydık. Müdahale de çok gecikildi. Sonra arazözler geldi, kimin de su yok, kimin de mazot yok. Bir çocuğa nasıl bakıyorsak bağımıza da öyle bakıyorduk. 8 dönüm yerimiz vardı, 6 dönümü yandı. Devedüzü’nde 20 arkadaş aynı durumdayız. 10 bin lira zararım var. Bir bağ 2-3 yılda oluşuyor. Tutanak tutuldu, yardım için bekliyoruz” diye konuştu.