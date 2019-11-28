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    HaberlerEge Haberleri8 ayda 18 bin kişiye ulaştı
    28.11.2019 - 07:50 |

    8 ayda 18 bin kişiye ulaştı

    BAYRAKLI Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kliniklerde, son 8 ayda yaklaşık 18 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildi.

    8 ayda 18 bin kişiye ulaştı

    BAYRAKLI Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kliniklerde, son 8 ayda yaklaşık 18 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildi. Merkezlerde muayene, enjeksiyon, pansuman, defin işleri, hasta nakil, diş muayenesi ile tedavisi, çekim ve dolgu gibi hizmetler veriliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, her yıl 20 binden fazla kişiyi muayene ederken, ortalama 15 bin kişiye de diş tedavisi uyguluyor. Kliniklerde, 3 bin 597 dolgu, bin 834 diş temizliği, 2 bin 14 diş çekimi yapıldı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı kent yaratacağız” dedi.

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