80 ayda neler yaptık?

31 Mart seçimleri sonrasında görevdeki 100 gününü değerlendiren başkanları hep birlikte gördükten sonra bu haftaki köşemi Küçük Kulüp Başkanlığı görevindeki 80. ayıma ayırmaya karar verdim.



Küçük Kulüp...



Bildiğiniz gibi adı küçük olsa da, kentin iş, cemiyet ve sanat camialarından önde gelen isimleri bir araya getiren, etkisi büyük bir kulübümüz var. Göreve geldiğimizde 600 resmi üyeye karşılık kortları kullanan 20-25 kişi bulunuyordu. Demek ki, üyelerimiz çoğunlukla sosyal tesis imkânımızdan yararlanıyor çıkarımında bulunarak tesisimizin kalitesini daha da yukarı taşıdık. Üye sayımızı hızla yükseltmek için kolları sıvadık. Üye kalitesini düşürmeden geçmiş yıllardaki, yıllık yeni üye kayıt ortalamasını katbekat yükselttik ve genç jenerasyonu kulübe çektik. İlk iki senemiz, kulübün içindeki hareketlenmeyi üst seviyeye çıkararak geçti. Daha sonrasındaysa şartları olgunlaştırmamızla birlikte sıra tenise geldi. Soyunma odalarımızı yeniledik, antuka kortlar oluşturarak büyük bir yatırım yaptık. Mevcut antrenörümüzü kulüpte tutarken, bir de Türkiye çapında bir antrenörü kulübümüze kazandırdık. Böylelikle federe olmayışımıza rağmen basında ve camianın gündeminde çok fazla yer alan bir kulüp haline geldik. Tabii bu yükselişimiz, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından da takdirle karşılandı. Sayın Başkan çalışmalarımızı ilgiyle takip ederken, TTF Yönetim Kurulu üyesi sevgili dostum Bülent Necimoğlu ile de omuz omuza çalıştık. Hatta size bir sır vereyim, bugün veteran tenisinde farklı kulüpler adına yarışan sporcular, antrenmanlarını Küçük Kulüp’te yapıyor.



Heyecanımız büyük



Tüm bunları yaparken kurumsallaşmaya da büyük özen gösterdik. Sponsorluk anlaşmalarımızı imzaladık ve milli bayramlarda çelenk koyarak hem Ulu Önder Atatürk’e saygımızı her zaman dile getirdik hem de tenis camiasını farklı etkinliklerde temsil etmiş olduk. İzmir’de görev yapan kariyer diplomatlarının değişmez adresi haline gelen Küçük Kulüp, sosyal etkinlikleriyle de üyelerini kucaklar hale geldi. Hayatın İçinden Sohbetler adını verdiğimiz etkinliklerimizde bazen misafirlerimize sandalye bulmakta zorlandığımız dahi oldu. Vefa turnuvalarında ise, kulübümüz üstünde unutulmaz emekleri olan büyüklerimizi de andık, vefatıyla gönlümüze bir sızı bırakan Derin kardeşimizi de...



Bu arada, her hata yaptığımızda ders çıkardık ve büyüklerimize danışmayı hiç ihmal etmedik. Şimdilerde duyuyoruz ki, farklı kulüplerde seçim dönemi yaklaşırken yönetici adayı arkadaşlarımız “Küçük Kulüp modelini uygulayacağım” diyorlarmış. Bundan büyük gurur ve mutluluk olur mu?Velhasılıkelam; gündemi takip eden değil, oluşturan kulüp olduk. Bu süreçte yönetim kurulu üyelerimizden personelimize kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni başarılara hep birlikte yelken açacak olmanın da şimdiden heyecanını taşıyorum.