80 milyon euroluk imza!

İzmir tarihinin en büyük yatırımının finansmanı için ilk büyük adım atıldı. Üçyol ile Buca’yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugün 80 milyon euro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı.

Bu yetkilendirme sözleşmesiyle birlikte EBRD’nin uluslararası satın alma politikaları ve kurallarına tabi olarak ihale çalışmalarına hemen başlanabilecek. Proje kapsamında 2020’de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. 80 milyon euro’luk kredi, 4 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeyle alındı. Projenin geri kalan finansmanı için uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmeler sürdürülüyor.

‘Kökten çizeceğiz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Vatandaşlarımızın hızlı, modern, güvenli ve çevreci bir ulaşıma daha kolay erişmelerini hedefliyoruz. Üçyol-Buca metro projemiz, İzmir’in nüfus yoğunluğu çok olan bir bölgesinde daha trafik sorununu kökten çözecek ve herkese rahat bir nefes aldıracak” dedi.

Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç da, EBRD’nin, İzmir Belediyesi’nin uzun süreli ve güçlü ortaklarından olduğunu kaydetti, “Bugün, Üçyol-Buca Metro Projesi’nin kredi yetkilendirme mektubunu imzalarken aynı anda Yeşil Şehirler Eylem Planı açılış ve bilgilendirme toplantısını da yapıyoruz. Yeşil Şehirler Programı ile EBRD, şehirler ve sakinleri için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde İzmir’i daha yeşil bir şehir haline getirmesi planlanan bir eylem planı hazırlanacaktır. Yeşil Şehir Eylem Planı, iklim değişikliği ile mücadele konusunda İzmir’in stratejik hedeflerini ortaya çıkaracak ve bir dizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen eylem ve yatırımları belirleyecektir” dedi.