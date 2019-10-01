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    HaberlerEge80 yıllık ‘çalka’yla mesleğini yaşatıyor
    01.10.2019 - 01:39 |

    80 yıllık ‘çalka’yla mesleğini yaşatıyor

    80 yıllık ‘çalka’yla mesleğini yaşatıyor

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Mehmet Gönül, babasından kalan yaklaşık 80 yıllık ‘çalka’ adı verilen aletle buğday temizliği yapıyor. 1940 yılında babasından çalka kullanmayı öğrendiğini belirten Gönül, “Çalka, kolunu çevirecek insan olduktan sonra günde 100 teneke buğdayı temizler. Eskisi kadar çalkanın kullanım durumu yok. Yine de vatandaşın işini görmeye çalışıyoruz” dedi. l AA

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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