80 yıllık ‘çalka’yla mesleğini yaşatıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Mehmet Gönül, babasından kalan yaklaşık 80 yıllık ‘çalka’ adı verilen aletle buğday temizliği yapıyor. 1940 yılında babasından çalka kullanmayı öğrendiğini belirten Gönül, “Çalka, kolunu çevirecek insan olduktan sonra günde 100 teneke buğdayı temizler. Eskisi kadar çalkanın kullanım durumu yok. Yine de vatandaşın işini görmeye çalışıyoruz” dedi. l AA