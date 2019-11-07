800 öğrenciye eşofman takımı

MANİSA’nın Salihli ve Kula ilçelerinde eğitim gören 800 öğrenciye, Salihli Ticaret Borsası tarafından eşofman takımı dağıtıldı. Eşofmanlar, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy tarafından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek’e teslim edildi. Aksoy, “Eğitime önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok okulda yüzlerce öğrenciye kıyafet başta olmak üzere kırtasiye yardımında bulunmuştuk” dedi.